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2 часа назад

В Сочи втрое снизили цены на ски-пассы из-за бесснежной зимы

Российская Газетаиещё 1

Цены на ски-пассы в горном кластере Сочи пошли вниз на фоне теплой зимы и отсутствия снега на многих участках. Так, спуски Лаура и Альпика снизили цены на пропуска до 999 рублей.

В Сочи втрое снизили цены на ски-пассы из-за бесснежной зимы
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу курорта "Газпром". По словам представителей пресс-службы, ски-пассы подешевели, чтобы не допустить уменьшения количества туристов.

- Для этого снизили цены на ски-пассы и прогулочные билеты на бесснежный период. Чтобы не было разочарования от катания, мы открываем только те трассы, которые действительно смогут достойно принять лыжников и сноубордистов, - уточнили на курорте.

Вечерний и дневной ски-пассы по акции "Ждем снега" на два склона стоят 999 рублей, а прогулочные и вовсе 333 рубля. До этого по ходу горнолыжного сезона стоимость ски-пассов достигала 3230 рублей, а прогулки – 500 рублей.

Когда это возможно, трассы на курорте засыпают искусственным снегом и натуральным с других участков, по максимуму готовят их к катанию. Однако, чтобы снежные пушки работали, нужна минусовая температура.

По данным администрации Сочи, за последнюю неделю на курорты прибыли три тысячи человек. Заняты около 63 процентов мест в средствах размещения.

Новости путешествий,Газпром,
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