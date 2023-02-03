Названы лучшие горнолыжные курорты для отдыха в феврале

Самая подходящая погода для катания на горных лыжах и сноубордах в первой половине февраля ожидается на курортах Урала и Сибири. Подробности рассказали специалисты «Яндекс. Погоды» и «Путешествий».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«На неделю катания можно рассчитывать также на горе Соболиной в Иркутске (850 руб. в день), горе Туманной в Кемерово (960 руб.), горе Лиственной в Екатеринбурге (1100 руб.), «Комете» во Владивостоке (1200 руб.)», – говорится в сообщении.

Кроме того, кататься можно будет в Белокурихе в Горно-Алтайске, там прокат начинается от 1200 рублей.

Туристов ждут на горе Гладенькой в Абакане – 1250 рублей, Куш-Тау и Олимпик Парке в Уфе – 1100 и 2250 рублей соответственно.

В Челябинской области в это время можно кататься на курортах «Спорт-Экстрим», Горе Вишневой и Солнечной Долине. Там подходящие погодные условия продержатся семь дней, сообщает РБК.