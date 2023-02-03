Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+3° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
17 минут назад

Названы лучшие горнолыжные курорты для отдыха в феврале

РИА "ФедералПресс"

Самая подходящая погода для катания на горных лыжах и сноубордах в первой половине февраля ожидается на курортах Урала и Сибири. Подробности рассказали специалисты «Яндекс. Погоды» и «Путешествий».

Названы лучшие горнолыжные курорты для отдыха в феврале
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«На неделю катания можно рассчитывать также на горе Соболиной в Иркутске (850 руб. в день), горе Туманной в Кемерово (960 руб.), горе Лиственной в Екатеринбурге (1100 руб.), «Комете» во Владивостоке (1200 руб.)», – говорится в сообщении.

Кроме того, кататься можно будет в Белокурихе в Горно-Алтайске, там прокат начинается от 1200 рублей.

Туристов ждут на горе Гладенькой в Абакане – 1250 рублей, Куш-Тау и Олимпик Парке в Уфе – 1100 и 2250 рублей соответственно.

В Челябинской области в это время можно кататься на курортах «Спорт-Экстрим», Горе Вишневой и Солнечной Долине. Там подходящие погодные условия продержатся семь дней, сообщает РБК.

Напомним, длинные выходные, приуроченные к 23 Февраля, многие россияне планируют провести вне дома. Большинство намерены отправиться в другие города РФ, а часть граждан поедет отдыхать за рубеж.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители