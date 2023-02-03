Озвучены сроки восстановления безвизового въезда в Китай

В Приморье прибыла делегация из китайского города Суйфэньхэ. Стороны обсудили готовность пунктов пропуска и инфраструктуры к приему гостей.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

По словам мэра Суйфэньхэ Ван Лэй, город уже готов встречать туристов из России. Инфраструктура готова, осталось только дождаться решения властей о восстановлении безвизового въезда.

Глава агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский прокомментировал журналистам итоги встречи. По его словам, также обсуждалось продвижение в восстановлении безвизового въезда россиян в Китай. Он надеется, что ждать осталось недолго: «Не год и даже не месяц».

В настоящее время восстанавливается и работа пунктов пропуска.