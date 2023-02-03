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2 часа назад

Франция изменила визовые требования для россиян

Lenta.ruиещё 1

Франция перестанет продлевать визы россиянам, у которых они закончились во время пандемии COVID-19. Об изменении визовых требований «Фонтанке» сообщили в визовом центре популярной европейской страны.

Франция изменила визовые требования для россиян
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Таким образом, уже с 6 февраля Франция отменит возможность записаться на подачу документов по категории «продление».

«Теперь тем, кто раньше имел французские визы, придется подаваться на общих основаниях», — пояснили специалисты.

Более того, в издании напомнили, что французские визовые центры на протяжении почти года позволяли российским туристам подавать заявления на обновление двух- и трехлетних многократных краткосрочных виз, выданных или истекших в период пандемии коронавируса.

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