На горнолыжные курорты Сочи за неделю приехало 3000 туристов

За последние семь дней на горнолыжные курорты Сочи приехало три тысячи человек. Этими статистическими данными поделились на собрании оперштаба.

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В настоящее время средняя загрузка объектов размещения в горном кластере превышает 60%. Популярные туристические программы для отдыхающих, одиночные и развлекательные ски-пассы продолжают действовать. В феврале в горном кластере будет проведено несколько крупных спортивных мероприятий.