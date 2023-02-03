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1 час назад

На горнолыжные курорты Сочи за неделю приехало 3000 туристов

runews24.ru

За последние семь дней на горнолыжные курорты Сочи приехало три тысячи человек. Этими статистическими данными поделились на собрании оперштаба.

На горнолыжные курорты Сочи за неделю приехало 3000 туристов
Фото: runews24.rurunews24.ru

В настоящее время средняя загрузка объектов размещения в горном кластере превышает 60%. Популярные туристические программы для отдыхающих, одиночные и развлекательные ски-пассы продолжают действовать. В феврале в горном кластере будет проведено несколько крупных спортивных мероприятий.

Мониторинговые группы обследовали 69 туристических объектов горного кластера. Специалисты не обнаружили серьезных нарушений, все мелкие недочеты были исправлены на месте.

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