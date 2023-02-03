На горнолыжные курорты Сочи за неделю приехало 3000 туристов

За последние семь дней на горнолыжные курорты Сочи приехало три тысячи человек. Этими статистическими данными поделились на собрании оперштаба.
В настоящее время средняя загрузка объектов размещения в горном кластере превышает 60%. Популярные туристические программы для отдыхающих, одиночные и развлекательные ски-пассы продолжают действовать. В феврале в горном кластере будет проведено несколько крупных спортивных мероприятий.
Мониторинговые группы обследовали 69 туристических объектов горного кластера. Специалисты не обнаружили серьезных нарушений, все мелкие недочеты были исправлены на месте.