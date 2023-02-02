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1 час назад

Авиакомпании России резко увеличили число полетов над Казахстаном

Деловая газета "Взгляд"

В прошлом году авиакомпании из России провели над казахстанской территорией в 4,4 раза больше рейсов, чем в 2021 году, заявили в «Казаэронавигации».

Авиакомпании России резко увеличили число полетов над Казахстаном
Фото: Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

Авиаперевозчики из России использовали казахстанское воздушное пространство в прошлом году для проведения 152,9 тыс. рейсов, это стало максимумом за пять лет, пишет казахстанская редакция Forbes со ссылкой на данные «Казаэронавигации».

В позапрошлом году российские авиаперевозчики использовали воздушное пространство страны для 34,8 тыс. рейсов, в 2020-м – для 17,2 тыс. рейсов, в 2019-м – для 42,3 тыс. рейсов.

В среднем в сутки «Казаэронавигация» обслуживает 450 воздушных судов российских авиаперевозчиков.

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