Самолет с футболистами совершил аварийную посадку из-за надутых мячей

Самолет с игроками шведского «Гетеборга» совершил аварийную посадку из-за надутых футбольных мячей. Об этом сообщает Aftonbladet.
По информации источника, самолет развернулся и приземлился в Копенгагене через 30-40 минут после начала полета.
«Причиной стал риск взрыва мячей. «Когда мы приземлимся, необходимо будет выпустить воздух из инвентаря. Приносим извинения за неудобства», — заявили в команде.
«Гетеборг» отправлялся на тренировочные сборы в Испанию. Команда уже приземлилась в точке назначения и рассказала, что в итоге им удалось доставить сдутые мячи.