Самолет с футболистами совершил аварийную посадку из-за надутых мячей

Самолет с игроками шведского «Гетеборга» совершил аварийную посадку из-за надутых футбольных мячей. Об этом сообщает Aftonbladet.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По информации источника, самолет развернулся и приземлился в Копенгагене через 30-40 минут после начала полета.

«Причиной стал риск взрыва мячей. «Когда мы приземлимся, необходимо будет выпустить воздух из инвентаря. Приносим извинения за неудобства», — заявили в команде.