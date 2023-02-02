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2 часа назад

Самолет с футболистами совершил аварийную посадку из-за надутых мячей

Lenta.ruиещё 1

Самолет с игроками шведского «Гетеборга» совершил аварийную посадку из-за надутых футбольных мячей. Об этом сообщает Aftonbladet.

Самолет с футболистами совершил аварийную посадку из-за надутых мячей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По информации источника, самолет развернулся и приземлился в Копенгагене через 30-40 минут после начала полета.

«Причиной стал риск взрыва мячей. «Когда мы приземлимся, необходимо будет выпустить воздух из инвентаря. Приносим извинения за неудобства», — заявили в команде.

«Гетеборг» отправлялся на тренировочные сборы в Испанию. Команда уже приземлилась в точке назначения и рассказала, что в итоге им удалось доставить сдутые мячи.

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