Туроператоров обяжут выплатить долги за несостоявшиеся туры

Министерство экономического развития объявило, что правительство не будет продлевать действие своего постановления, позволяющего туроператорам отсрочить выплаты россиянам за несостоявшиеся поездки во время закрытия границ.

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«Продление постановления № 1073 не планируется. Отсрочка по выплате долгов российским туристам действовала более 2,5 лет. Туристы, которые больше двух лет были в подвешенном состоянии, не могли вернуть деньги или использовать их в счет оплаты альтернативной поездки, должны получить свои средства», – заявили в ведомстве.

В настоящее время министерство ждет предложения от туроператоров о том, как покрыть эти долги. Ситуация обсуждается с участниками отрасли и экспертами, передает «Интерфакс». По данным ведомства, за 2,5 года, прошедших с момента вступления указа в силу, было погашено более 90 % долгов.