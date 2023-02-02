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44 минуты назад

Туроператоров обяжут выплатить долги за несостоявшиеся туры

РИА "ФедералПресс"

Министерство экономического развития объявило, что правительство не будет продлевать действие своего постановления, позволяющего туроператорам отсрочить выплаты россиянам за несостоявшиеся поездки во время закрытия границ.

Туроператоров обяжут выплатить долги за несостоявшиеся туры
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Продление постановления № 1073 не планируется. Отсрочка по выплате долгов российским туристам действовала более 2,5 лет. Туристы, которые больше двух лет были в подвешенном состоянии, не могли вернуть деньги или использовать их в счет оплаты альтернативной поездки, должны получить свои средства», – заявили в ведомстве.

В настоящее время министерство ждет предложения от туроператоров о том, как покрыть эти долги. Ситуация обсуждается с участниками отрасли и экспертами, передает «Интерфакс». По данным ведомства, за 2,5 года, прошедших с момента вступления указа в силу, было погашено более 90 % долгов.

В конце декабря глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что долги сократились до 1,5 млрд рублей. Александр Осауленко, глава ассоциации туроператоров «Турпомощь» и вице-президент Российского союза туриндустрии, подчеркнул важность предложения альтернативных вариантов погашения долгов. Он также добавил, что только действующие компании, а не обанкротившиеся, могут расплачиваться с туристами.

Новости путешествий,Александр Осауленко,Максим Решетников,Российский союз туриндустрии,Минэкономразвития,
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