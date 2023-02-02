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22 минуты назад

Ryanair закроет половину маршрутов из Таллина

РЖД-Партнер

Ирландский авиаперевозчик Ryanair в конце марта закроет семь своих линий из Таллина: в Пафос, Неаполь, Дублин, Биллунд, Париж, Нюрнберг и на Мальту. Об этом сообщает rus.err.ee.

Ryanair закроет половину маршрутов из Таллина
Фото: РЖД-ПартнерРЖД-Партнер

"Закрытие упомянутых выше маршрутов Ryanair не окажет существенного влияния на нашу связь с миром, так как почти половина наших пассажиров продолжит летать через крупные узловые аэропорты Хельсинки, Риги, Франкфурта, Стокгольма и Варшавы, а в пункты назначения с наиболее высоким спросом придут новые перевозчики", - пояснил член правления Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.

По его словам, в Париж из Таллина также летает Air Baltic, а остальные маршруты, которые закроет Ryanair, могут начать обслуживать другие авиафирмы.

После 25 марта Ryanair продолжит выполнять рейсы из Таллина в 8 городов: Лондон, Бергамо, Стокгольм, Барселону, Вену, Берлин, Рим и Тревизо.

Ранее Ryanair объявил о том, что существенно сократит число рейсов и из Вильнюса.

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