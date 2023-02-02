Как отразится на туристах отказ Турции обслуживать российские самолеты

В Турции обсуждают возможные ограничения на обслуживание российских самолетов. По мнению экспертов, стоимость туров для россиян может вырасти.

Фото: Российская газета Российская газета

Накануне в Ассоциации туроператоров России со ссылкой на специализированный Telegram-канал сообщили о том, что турецкая компания Havaş, занимающаяся обслуживанием самолетов в аэропортах, предупредила в письме российские авиакомпании об отказе обслуживать самолеты, содержащие более 25% деталей производства США. В Росавиации ситуацию пока не комментируют. Сейчас в Турции по этой проблеме идут непростые переговоры, говорят эксперты. Они обращают внимание на некоторые детали.

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В разосланном российским перевозчикам документе есть интересная ссылка на то, что юристы изучают правовые основы для введения таких ограничений, говорит главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. "Если бы ситуация находилась в правом поле, американская сторона, не засылала бы в Турцию эмиссаров для переговоров и не действовала бы с помощью угроз, а направила юридические документы, судебные акты с требованием принять меры", - поясняет эксперт.

Однако надеяться на то, что турки они не поддадутся давлению со стороны США, не стоит. Главный вопрос в том, как именно Турция попробует извлечь максимальную выгоду из сложившейся ситуации, замечает Гусаров.

Сейчас идет согласование полетных программ между авиавластями России и Турции на летний сезон, поясняет вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. От того, сколько будет согласовано рейсов, зависят и цены на туры, так как в туризме действует динамическое ценообразование. В прошлом году в марте было согласовано 118 рейсов в неделю, к августу квоту увеличили до 750 рейсов в неделю. Соответственно, цены на перелет снизились со 100 тыс. рублей до 30-35 тыс. рублей на человека в обе стороны, приводит пример Горин.

Сейчас из между Россией и Турцией летают четыре турецкие авиакомпании и 10 российских. Россия располагает 180 самолетами иностранного производства, которые сняты с двойной регистрации и могут летать за рубеж, и еще 156 самолетами "Суперджет". Но, сколько именно будет летать рейсов, пока не ясно, замечает эксперт.

В развернувшемся торге может быть три варианта, продолжает Гусаров.

Скорее всего, в обмен на отказ обслуживать российские самолеты представителям Турции что-то пообещают. Идеальной для Турции была бы ситуация, при которой летать в России смогли бы только турецкие авиакомпании, так как это высокомаржинальный рынок с многомиллионным спросом, говорит Гусаров. Если турки станут монополистами, цены на перелет для российских туристов вырастут. Даже перевозка грузов в багажных отсеках самолетов у турецких авиакомпаний в разы дороже чем у российских, замечает эксперт.

Но все будет зависеть и от нашей позиции. Россия вряд ли пойдет на простое увеличение квот для турецких авиакомпаний, так как в этом случае турецкая сторона начнет давить дальше, увеличивая свою долю. Вернуть потом себе рынок будет очень сложно, считает эксперт.

Можно, конечно, вообще оказаться от прямых полетов в Турцию, но тогда россияне будут летать через другие страны, цены на туры также вырастут.

Наиболее вероятен третий вариант, говорит Гусаров. Россия и Турция будут искать обходные пути. Найдутся другие компании, которые смогут обслуживать российские самолеты, можно зарегистрировать новые компании или пустить российских провайдеров. Но это будет зависеть и от степени давления на Турцию.

Россия занимает лидирующие строчки по потоку туристов в Турцию, конкурируя с Германией. Но Турция будет оценивать возможные приобретения и потери.