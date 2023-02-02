Библио-Глобус выйдет из Ассоциации туроператоров России

Туроператор Библио-Глобус вышел из Ассоциации туроператоров России (АТОР). Об этом написал в своем телеграм-канале член общественно-экспертного совета нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Алексей Кожевников.

Фото: Tourdom Tourdom

В АТОР эту информацию официально не подтвердили. Редакция направила запрос в Ассоциацию и туроператору Библио-Глобус.

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В настоящий момент на сайте АТОР Библио-Глобус указан как туроператор, состоящий в ней. Однако источник редакции подтверждает: решение принято, его осталось только оформить документально.

Эксперты из числа топ-менеджмента других компаний назвали решение Библио-Глобуса логичным. Они напомнили, что с октября 2021 года фактическим собственником туроператора является аэропорт Шереметьево, ассоциированный с «Аэрофлотом». Очевидно, у Библио-Глобуса появились собственные лоббистские возможности другого уровня, отметил один из собеседников редакции на условиях анонимности.

«Туроператор вошел в состав игроков классом выше, если можно так выразиться. И на протяжении последних лет мы наблюдаем его самостоятельные действия по защите своих интересов».

«У компании и так максимальные возможности, подтвердил и другой эксперт. – Задачи, которые решает Ассоциация, для нее больше не актуальны».

«Кейс Библио-Глобуса уникальный. Это крупная компания. У большинства малых и средних предприятий нет другого пути, как обращаться в бизнес-союзы, - отметил Алексей Кожевников. - Но для того, чтобы предприниматели приходили в такие объединения, важно давать ориентиры – какие темы организация готова двигать, какими вопросами заниматься, каковы ее отраслевые приоритеты и т.п.»

В то же время необходимо понимать, что в ассоциациях тоже работают не волшебники. «Они не могут решать любые проблемы по щелчку пальцев. Откровенно говоря, когда я был вице-президентом «Опоры России», мы с нашим комитетом по туризму, как ни старались, тоже не всё могли решить», - отметил Алексей Кожевников.