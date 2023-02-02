Случайно появившийся на горнолыжном курорте бык забодал россиян и попал на видео

На горнолыжном курорте Роза Хутор неожиданно появившийся на склоне бык начал бодать туристов. Инцидент попал на видео, ролик публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как бык стоит на выкате с горнолыжной трассы, неподалеку от линии подъемника. Несколько россиян, стоявших неподалеку, наблюдают за происходящим и стараются не делать резких движений. После животное начинает вести себя агрессивно и кидаться на проезжающих мимо лыжников — туристы в панике хватают сноуборды и убегают.