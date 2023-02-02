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33 минуты назад

Случайно появившийся на горнолыжном курорте бык забодал россиян и попал на видео

Lenta.ru

На горнолыжном курорте Роза Хутор неожиданно появившийся на склоне бык начал бодать туристов. Инцидент попал на видео, ролик публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как бык стоит на выкате с горнолыжной трассы, неподалеку от линии подъемника. Несколько россиян, стоявших неподалеку, наблюдают за происходящим и стараются не делать резких движений. После животное начинает вести себя агрессивно и кидаться на проезжающих мимо лыжников — туристы в панике хватают сноуборды и убегают.

Отмечается, что бык боднул трех человек, но пострадало только снаряжение — несколько сноубордов и лыж. Прибывшие на место спасатели уже поймали животное и изолировали его от туристов. В пресс-службе «Розы Хутор» сообщили, что, предположительно, бычок мог случайно попасть на склоны с пастбищ, находящихся на территории Сочинского нацпарка.

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