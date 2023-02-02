Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
-1° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
56 минут назад

Россиянам перечислили выгодные направления для отдыха в феврале 2023 года

FBM.ru

Сотрудники сервиса по бронированию авиабилетов “Авиасейлс” рекомендуют россиянам отправиться на отдых в феврале в Абу-Даби (ОАЭ), а также в этом месяце приобрести билеты в Турцию и Египет на весну, так как их стоимость будет примерно в 2 раза дешевле, чем год назад.

Перечислены выгодные направления для отдыха в феврале 2023 года
Фото: FBM.ruFBM.ru

По словам экспертов, на февральские праздники стоимость авиабилетов Москва — Абу-Даби с пересадкой будет начинаться от 12 000 рублей. При этом бронировать билеты стоит минимум за 2 недели до путешествия.

Специалисты также рассказали, что в феврале можно бронировать поездку в Турцию с пересадкой от 11 000 рублей, а если прямым перелетом – 15 000 руб. В Египет можно улететь за 18 000 руб., на Мальдивы за 39 000 рублей с пересадкой, а в Таиланд за 40 000 руб. с пересадкой. Годом ранее стоимость перелетов была почти в два раза дороже.

Туристам, которые хотят отправиться в путешествие летом или осенью, также порекомендовали планировать все заранее. Сейчас можно приобрести билет в Черногорию от 35 000 рублей с пересадкой, в Грузию от 17 000 руб., на Сейшелы от 29 000 с пересадкой, а если прямым рейсом – 42 000 рублей. Билеты на Шри-Ланку обойдутся сейчас в 35-49 тысяч руб.

По словам экспертов, лучше всего отдавать предпочтение возвратным авиабилетам. Пусть они будут стоить дороже невозвратных билетов, то они дадут гибкость в планировании.

А вот страховка от невыезда, как отмечают аналитики, подходит не всем.

“Обычно страховка покрывает случаи отмены путешествия из-за травм или отказа в визе при условии, что вы подали все требуемые документы в консульство вовремя”, — рассказали в сервисе “Авиасейлс”.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители