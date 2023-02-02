Перечислены выгодные направления для отдыха в феврале 2023 года

Сотрудники сервиса по бронированию авиабилетов “Авиасейлс” рекомендуют россиянам отправиться на отдых в феврале в Абу-Даби (ОАЭ), а также в этом месяце приобрести билеты в Турцию и Египет на весну, так как их стоимость будет примерно в 2 раза дешевле, чем год назад.

Фото: FBM.ru FBM.ru

По словам экспертов, на февральские праздники стоимость авиабилетов Москва — Абу-Даби с пересадкой будет начинаться от 12 000 рублей. При этом бронировать билеты стоит минимум за 2 недели до путешествия.

Специалисты также рассказали, что в феврале можно бронировать поездку в Турцию с пересадкой от 11 000 рублей, а если прямым перелетом – 15 000 руб. В Египет можно улететь за 18 000 руб., на Мальдивы за 39 000 рублей с пересадкой, а в Таиланд за 40 000 руб. с пересадкой. Годом ранее стоимость перелетов была почти в два раза дороже.

Туристам, которые хотят отправиться в путешествие летом или осенью, также порекомендовали планировать все заранее. Сейчас можно приобрести билет в Черногорию от 35 000 рублей с пересадкой, в Грузию от 17 000 руб., на Сейшелы от 29 000 с пересадкой, а если прямым рейсом – 42 000 рублей. Билеты на Шри-Ланку обойдутся сейчас в 35-49 тысяч руб.

По словам экспертов, лучше всего отдавать предпочтение возвратным авиабилетам. Пусть они будут стоить дороже невозвратных билетов, то они дадут гибкость в планировании.

А вот страховка от невыезда, как отмечают аналитики, подходит не всем.