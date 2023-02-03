Российские туристы не хотят отдыхать в Сенегале или Уганде

Минтранс предложил российским авиакомпаниям рассмотреть возможность организации рейсов в страны Африки и Азии. В списке было 10 направлений. Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» рассказали, в какую страну они хотели бы отправиться больше всего. На момент написания новости в опросе приняли участие 2467 человек.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

Итак, по порядку:

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Маврикий – 25%

Танзания – 20%

ЮАР – 16%

Кения – 7%

Непал – 6%

Намибия – 2%

Эфиопия, Сенегал и Уганда – по 1%.

Остальные участники просто интересовались результатами. В опросе можно было выбрать только один вариант. Правда, остановиться на одном направлении было непросто. «Между самым интересным и самым интересным пришлось выбрать более экономный вариант. Конечно, основываясь на допандемийных ценах», – написала Вера.

Можно отметить, что участники опроса оказались предсказуемы в своих предпочтениях. Они в основном хотели бы посетить наиболее развитые с точки зрения туризма страны вроде Танзании, ЮАР и Маврикия. Причем акцент явно на пляжной составляющей отдыха.

«Был на Занзибаре с вылазкой на материк на сафари. С удовольствием ещё бы вернулся. Недельку на сафари. Серенгети, Нгоронгоро, Масаи Мара, Килиманджаро. А потом отмокать на пляжах Нунгви или Кендвы. Свежайшие фрукты, лобстеры за копейки в сезон. Что ещё надо для отдыха? Только прививки не забыть поставить», – поделился своими впечатлениями Александр.

А вот экспериментировать с относительно редко посещаемыми странами готовы немногие: поездка стоит дорого и цена ошибки слишком высока. Исключение составляют те, кому нравится коллекционеровать страны.

Некоторые подписчики побывали почти во всех вышеназванных государствах, оставив остальные «на десерт». «Хочу Сенегал, так как это единственная страна, не посещенная из списка», – написала Надежда.

При этом не все верят, что новые рейсы в Африку и Непал вообще появятся: «Не будет никакой массовой Африки, все эти новости суета и видимость деятельности». Еще не один отечественный перевозчик не изъявил желания летать по предложенным Минтрансом направлениям.