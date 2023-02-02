Туристы пытаются вернуть предоплату за проживание в “Имеретинском”

Туристы беспокоятся о возврате предоплаты за проживание в ГК «Имеретинский», где произошла смена собственника. “Мы забронировали по невозвратному тарифу летние месяцы еще летом 2022 года. Никаких уведомлений не пришло. Суммы немаленькие. Как вернуть деньги? И таких как мы, много”, - пишут в соцсетях.

Фото: Tourdom Tourdom

Одна из туристок получила сообщение о прекращении работы комплекса 28 января, а на другой день в чате гостиницы ей прислали список документов, необходимых для возврата. По информации от гостиницы, деньги вернут в течение 30 дней.

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Однако не все клиенты получили такие уведомления. Они беспокоятся, так как 31 января гостиничные службы перестали отвечать на звонки. Судя по сообщениям в телеграм-канале, где общаются “пострадавшие”, получивших деньги обратно пока нет. Один из пользователей отмечает: “У “Имеретинского” и так были проблемы с возвратом (сталкивались в хорошие времена), а теперь тем более”.

В то же время некоторые клиенты отеля отмечают, что беспокоиться еще рано, ведь с момента смены владельца прошло буквально пару дней.

Юрист Игорь Косицын в ответ на запрос TourDom.ru пояснил: если туристы бронировали проживание через управляющую компанию или напрямую в отеле, то за возвратом они должны обращаться непосредственно к администрации, то есть к тому, с кем заключен договор, либо от кого был выставлен счет на оплату.

В случае заказа проживания в составе турпакета, можно потребовать возврат у туроператора или у турагента, где был куплен тур. При этом представитель розницы передаст туроператору заявление клиента на возврат, и таким образом он сможет получить деньги. К турагенту турист сможет обратиться и в том случае, если же у него была забронирована лишь услуга проживания. В этом случае решением вопроса о возврате будет заниматься туроператор или гостиница.

В случае, если туристы платили за размещение банковской картой на сайте отеля или в самой гостинице, можно попробовать оформить чарджбэк. Однако надо учитывать, что его сейчас поддерживают далеко не все финансовые учреждения. «В связи с тем, что эта процедура действует в соответствии с регламентом платежных систем Visa и MasterCard, которые свою работу в России приостановили. Поэтому некоторые банки просто отказывают и все», - отметил Игорь Косицын.

В то же время одна из клиенток отеля сообщает, что уже обратилась в Сбербанк с запросом о возврате по чарджбеку и у нее приняли документы: “Сказали, что рассмотрят возможность вернуть деньги”.