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20 минут назад

Эксперты рассказали россиянам, где выгодно отдохнуть в феврале

Мира Маркина

Специалисты сервиса Aviasales назвали самые выгодные направления для отдыха в феврале. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперты рассказали россиянам, где выгодно отдохнуть в феврале
Фото: UnsplashUnsplash

По данным экспертов, бюджетней всего в феврале отдыхать в Абу-Даби. На февральские праздники билет Москва – Абу-Даби с пересадкой обойдется в 12 тысяч рублей.

Если выбирать сейчас, куда отправиться весной, то можно выгодно взять билеты в Турцию (15 тысяч рублей прямым рейсом), Египет (18 тысяч рублей), на Мальдивы (39 тысяч рублей с пересадкой) и в Таиланд (40 тысяч рублей с пересадкой). При этом год назад средняя стоимость билетов в Турцию составляла 30 тысяч рублей.

Стамбул на февральские праздники: стоит ли ехать в Турцию

Эксперты также посоветовали туристам приобретать возвратные билеты. Они стоят дороже, но зато дают преимущество в планировании.

Ранее "Рамблер" рассказывал, куда полетят россияне на февральские праздники.

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