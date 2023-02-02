Эксперты рассказали россиянам, где выгодно отдохнуть в феврале

По данным экспертов, бюджетней всего в феврале отдыхать в Абу-Даби. На февральские праздники билет Москва – Абу-Даби с пересадкой обойдется в 12 тысяч рублей.

Если выбирать сейчас, куда отправиться весной, то можно выгодно взять билеты в Турцию (15 тысяч рублей прямым рейсом), Египет (18 тысяч рублей), на Мальдивы (39 тысяч рублей с пересадкой) и в Таиланд (40 тысяч рублей с пересадкой). При этом год назад средняя стоимость билетов в Турцию составляла 30 тысяч рублей.