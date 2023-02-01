Рейсы между Петербургом и Астаной станут ежедневными

Прямые авиарейсы между Санкт-Петербургом и Астаной осенью этого года перейдут в ежедневный режим. Сейчас из Пулково в столицу Казахстана трижды в неделю летает SCAT Airlines, перевозчик будет наращивать частоту полетов между двумя городами, сообщил в среду коммерческий директор авиакомпании Николай Буряков.

"У россиян сейчас есть большой спрос на Казахстан. Сейчас мы сконцентрировались на Астане, соединить столицу Казахстана с Санкт-Петербургом. Именно на этот год у нас цель - довести рейсы до ежедневных, чтобы круглогодично выполнялись полеты в ежедневном формате. К зимней навигации мы должны этого достичь", - рассказал Буряков, отвечая на вопрос ТАСС.

Коммерческий директор SCAT Airlines отметил высокую заполняемость самолетов на линии Санкт-Петербург - Астана - около 85%. В этом году Казахстан стал популярным направлением поездок для жителей России, особенно осенью. По словам Бурякова, в осенние месяцы загрузка лайнеров доходила до 95%.

В данный момент SCAT Airlines выполняет из петербургского Пулково три еженедельных рейса в Астану, а также один рейс в Актау. Как отметил Буряков, в летнюю навигацию планируют расширить авиасообщение между Петербургом и Актау, в зимнюю навигацию этого года также рассчитывают запустить рейсы в Алматы, а в следующем году - в Шымкент.

Кроме Санкт-Петербурга, SCAT Airlines выполняет регулярные рейсы из Казахстана в Москву, Сочи, Астрахань, Грозный и Минеральные Воды. Также действуют чартерные рейсы компании в Новосибирск и Екатеринбург.