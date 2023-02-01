Полмиллиона за гостиницу: в консульстве не поверили туристу

«В ответе из консульства сказано, что вся информация была недостоверной, цели и условия предполагаемой поездки не предоставлены. Слов просто нет: какие еще нужны доказательства, если приложены все билеты и брони, плюс по документам видно, что человек едет с семьей? Финансовое обеспечение и страховка тоже есть. Человек хотел просто поехать на месяц с семьей, а они видят какую-то угрозу. Я 16 лет оформляю визы, и впервые такое», – рассказала в беседе с журналистом TourDom.ru турагент.