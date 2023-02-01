Полмиллиона за гостиницу: в консульстве не поверили туристу

Семейная поездка во Францию под угрозой.
Неожиданно неприветливой к туристу с Урала оказалась лояльно настроенная к россиянам Франция, казалось бы, выдающая мультишенгены многим прямо сейчас. Историю журналисту редакции TourDom.ru рассказал турагент.
Платежеспособный турист решил уехать на месяц во Францию вместе с супругой и ребенком. Пару недель было решено провести в Париже с обязательным пунктом программы Диснейлендом, а также музеями. А еще пару недель оставили на Ниццу – хороший отель прямо на берегу моря.
Турагент с задачей справился, подобрал понравившиеся клиенту варианты. Брони на общую сумму больше полумиллиона рублей были оплачены. Купили и билеты – лететь решили Turkish Airlines со стыковкой в Стамбуле. На троих вышло 100 тыс. руб. Стали решать визовый вопрос. У супруги с ребенком был действующий шенген, а вот глава семейства прежде выбирал для отдыха Мальдивы, ОАЭ. В Европу собирался впервые.
Было решено, что с оплаченными бронями и остатком в 3 млн руб. на счету получить документы на въезд у щедро раздающей визы Франции не составит проблем. Однако решение удивило:
«В ответе из консульства сказано, что вся информация была недостоверной, цели и условия предполагаемой поездки не предоставлены. Слов просто нет: какие еще нужны доказательства, если приложены все билеты и брони, плюс по документам видно, что человек едет с семьей? Финансовое обеспечение и страховка тоже есть. Человек хотел просто поехать на месяц с семьей, а они видят какую-то угрозу. Я 16 лет оформляю визы, и впервые такое», – рассказала в беседе с журналистом TourDom.ru турагент.
Уверенные в своей правоте турагент и турист собираются подавать документы повторно, еще более подробно расписывая программу пребывания и сокращая сроки поездки. Изначально туристы собирались провести время комфортно, размеренно – гарантированно и не торопясь посетить музеи, где возможны очереди. Но не все так просто:
«Мы сейчас не можем поймать слот, чтобы подать документы повторно – вся запись с ботами разлетается за 20 секунд».