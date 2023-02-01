Авиакомпания «Азимут» запускает прямые рейсы в Самарканд

Пресс-служба авиакомпании «Азимут» объявило о старте новых авиарейсов из Уфы в Самарканд. Регулярные рейсы по данному направлению заработают с 17 февраля, передает Стерлеград.ру.

Сообщается, что по данному направлению уже составлен график полётов. Рейсы будут выполняться раз в неделю по пятницам. Расписание по времени: вылет из Уфы в 06:35 – прибытие Самарканд в 9:30; убытие из Самарканда в 10:30 – посадка в Уфе в 13:30.