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33 минуты назад

Авиакомпания «Азимут» запускает прямые рейсы из Уфы в Самарканд

Говорит Уфа

Пресс-служба авиакомпании «Азимут» объявило о старте новых авиарейсов из Уфы в Самарканд. Регулярные рейсы по данному направлению заработают с 17 февраля, передает Стерлеград.ру.

Авиакомпания «Азимут» запускает прямые рейсы в Самарканд
Фото: Говорит УфаГоворит Уфа

Сообщается, что по данному направлению уже составлен график полётов. Рейсы будут выполняться раз в неделю по пятницам. Расписание по времени: вылет из Уфы в 06:35 – прибытие Самарканд в 9:30; убытие из Самарканда в 10:30 – посадка в Уфе в 13:30.

Отметим, что авиакомпания «Азимут» крупный авиаперевозчик. Общий парк компании – около ста самолётов модели «Суперджет 100».

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