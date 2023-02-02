Названо количество недоступных для россиян с 2022 года стран

В 2022 году российские туристы лишились путешествий в 37 государств. Количество недоступных для россиян стран назвали в «Фонтанке.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Отмечается, что в 2013 году отечественные путешественники могли попасть по меньшей мере в 72 страны. К концу 2022-го из этого списка выпала половина государств. «Сейчас путь туда россиянам заказан либо полностью, либо нужно добираться с мучительными пересадками», — пояснили в издании.

Так, из-за сложностей с перелетами сильно упала популярность Греции. Однако еще в 2013 году эту европейскую страну посетили около 1,2 миллиона россиян. Свыше миллиона соотечественников отправились в этом же году в Испанию.

Кроме того, эксперты перечислили страны, где турпоток из России упал до минимума. Среди них Китай, Италия и Франция.