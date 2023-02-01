Китайская авиакомпания открывает сообщение с Петербургом

Перелёты будут выполняться еженедельно по воскресеньям на воздушном судне Airbus A330-300. Стоимость авиабилетов до Пекина из Санкт-Петербурга — от 31,8 тыс. рублей в одну сторону.Китай постепенно начал смягчать ограничения, введённые из-за коронавируса. По состоянию на 1 февраля, для путешествия в КНР пассажирам требуется ПЦР-тест на COVID-19, сданный не более чем за 48 часов до посадки в самолёт. С 8 января страна полностью отменила карантин и тестирование для приезжающих из-за границы.