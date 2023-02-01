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44 минуты назад

Китайская авиакомпания открывает рейсы между Санкт-Петербургом и Пекином

Говорит Москва

Hainan Airlines начнёт выполнять их с 19 февраля. «Это первый воздушный маршрут с начала 2020 года», — сообщает компания «Воздушные ворота Северной столицы».

Китайская авиакомпания открывает сообщение с Петербургом
Фото: flickr.comflickr.com

Перелёты будут выполняться еженедельно по воскресеньям на воздушном судне Airbus A330-300. Стоимость авиабилетов до Пекина из Санкт-Петербурга — от 31,8 тыс. рублей в одну сторону.Китай постепенно начал смягчать ограничения, введённые из-за коронавируса. По состоянию на 1 февраля, для путешествия в КНР пассажирам требуется ПЦР-тест на COVID-19, сданный не более чем за 48 часов до посадки в самолёт. С 8 января страна полностью отменила карантин и тестирование для приезжающих из-за границы.

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