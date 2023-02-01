Пассажиров госпитализировали из-за непристегнутых ремней

Пренебрегать требованием использовать ремни безопасности в полете не стоит. Теперь эту истину хорошо усвоили четверо пассажиров австралийской авиакомпании Qantas, сообщает Daily Mail.

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Рейс Брисбен – Харви-Бей был прерван из-за нештатной ситуации на борту. Четверо пассажиров во время прохождения зоны турбулентности оказались не пристегнуты ремнями безопасности и получили тяжелые травмы головы, шеи. Также на недомогание пожаловался один из бортпроводников.

Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Там пострадавших ждали машины скорой помощи. Всех пятерых госпитализировали для дальнейшей диагностики и лечения.