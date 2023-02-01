Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+4° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
2 часа назад

Пассажиров авиакомпании Qantas госпитализировали из-за непристегнутых ремней

Мира Маркина

Пренебрегать требованием использовать ремни безопасности в полете не стоит. Теперь эту истину хорошо усвоили четверо пассажиров австралийской авиакомпании Qantas, сообщает Daily Mail.

Пассажиров госпитализировали из-за непристегнутых ремней
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Рейс Брисбен – Харви-Бей был прерван из-за нештатной ситуации на борту. Четверо пассажиров во время прохождения зоны турбулентности оказались не пристегнуты ремнями безопасности и получили тяжелые травмы головы, шеи. Также на недомогание пожаловался один из бортпроводников.

Раскрыты самые распространенные ошибки пассажиров самолета

Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Там пострадавших ждали машины скорой помощи. Всех пятерых госпитализировали для дальнейшей диагностики и лечения.

Ранее мы рассказывали о содержимом тайных комнат стюардесс.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители