Из Пекина в Санкт-Петербург вновь начнут летать самолеты

Рейсы будут выполняться с 19 февраля по воскресеньям.

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Hainan Airlines начнет выполнять еженедельные рейсы из Пекина в Санкт-Петербург с 19 февраля.

Как сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы", рейсы будут выполняться самолетами A330-300 по воскресеньям.

В начале 2020 года регулярное сообщение между Санкт-Петербургом и Пекином было прервано пандемией коронавируса.

Следует отметить, что Пекин станет вторым направлением в Китае, куда доступны прямые рейсы из северной столицы. Из Чэнду в Санкт-Петербург еженедельные рейсы выполняет авиакомпания Sichuan Airlines.