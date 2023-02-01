Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+4° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
3 часа назад

Авиакомпания Hainan Airlines вновь будет летать из Пекина в Санкт-Петербург

Inc-Newsиещё 1

Рейсы будут выполняться с 19 февраля по воскресеньям.

Из Пекина в Санкт-Петербург вновь начнут летать самолеты
Фото: Inc-NewsInc-News

Hainan Airlines начнет выполнять еженедельные рейсы из Пекина в Санкт-Петербург с 19 февраля.

Как сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы", рейсы будут выполняться самолетами A330-300 по воскресеньям.

В начале 2020 года регулярное сообщение между Санкт-Петербургом и Пекином было прервано пандемией коронавируса.

Следует отметить, что Пекин станет вторым направлением в Китае, куда доступны прямые рейсы из северной столицы. Из Чэнду в Санкт-Петербург еженедельные рейсы выполняет авиакомпания Sichuan Airlines.

Ранее россиянам перечислили доступные страны для пляжного отдыха в феврале.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители