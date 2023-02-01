Загрузка московских отелей превзошла допандемийный уровень

В новогодние праздники 2023 года загрузка московских отелей превысила показатели последних предпандемийных новогодних каникул 2020 года. Такие данные получила ZONT Hotel Group, проанализировав показатели своих трехзвездочных и четырехзвездочных отелей, расположенных в российской столице. В праздничные дни 2023 года было заполнено 67% номерного фонда, тогда как в 2020-м — лишь 64%. Это показывает, что гостиничная индустрия успешно справилась с вызовами 2022 года и обладает высоким запасом прочности.

Тем не менее сложности прошедшего года, особенно первой его половины, сказались на отрасли: нынешние показатели уступают результатам прошлого января 2021 года. В новогодние праздники 2021 года загруженность московских отелей ZONT Hotel Group составляла 77%, то есть была на 12% выше. Однако, несмотря на меньшую заполняемость в 2022 году, выручка отелей практически не упала благодаря росту средней цены: если в январе 2022 года она составляла 4487 рублей за сутки, то в январе 2023 года достигла 5087 рублей за сутки, в 2020 году средняя цена находилась на уровне 4332 рубля. Таким образом, в этом году рост цен на размещение составил 10% по отношению к прошлому году и 13% — по отношению к 2020 году.