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2 часа назад

Загрузка московских отелей превзошла допандемийный уровень

Инвест-Форсайт

В новогодние праздники 2023 года загрузка московских отелей превысила показатели последних предпандемийных новогодних каникул 2020 года. Такие данные получила ZONT Hotel Group, проанализировав показатели своих трехзвездочных и четырехзвездочных отелей, расположенных в российской столице. В праздничные дни 2023 года было заполнено 67% номерного фонда, тогда как в 2020-м — лишь 64%. Это показывает, что гостиничная индустрия успешно справилась с вызовами 2022 года и обладает высоким запасом прочности.

Загрузка московских отелей превзошла допандемийный уровень
Фото: Инвест-ФорсайтИнвест-Форсайт

Тем не менее сложности прошедшего года, особенно первой его половины, сказались на отрасли: нынешние показатели уступают результатам прошлого января 2021 года. В новогодние праздники 2021 года загруженность московских отелей ZONT Hotel Group составляла 77%, то есть была на 12% выше. Однако, несмотря на меньшую заполняемость в 2022 году, выручка отелей практически не упала благодаря росту средней цены: если в январе 2022 года она составляла 4487 рублей за сутки, то в январе 2023 года достигла 5087 рублей за сутки, в 2020 году средняя цена находилась на уровне 4332 рубля. Таким образом, в этом году рост цен на размещение составил 10% по отношению к прошлому году и 13% — по отношению к 2020 году.

«Цифры показывают, что уход зарубежных операторов и сетей бронирования с российского рынка практически не сказался на индустрии. К тому же туристические потоки перенаправились: с сокращением зарубежного туризма растет внутренний. Работают и меры поддержки, в том числе нулевой НДС. Все это говорит о том, что в ближайшие годы отельный бизнес, по всей вероятности, ждет уверенный рост», — говорит Николай Филатов, управляющий партнер ZONT Hotel Group.

Новости путешествий,Николай Филатов,
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