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1 час назад

СМИ: Мексиканский вулкан Попокатепетль взорвался дважды за последние сутки

Второй по высоте вулкан Мексики – Попокатепетль – взорвался дважды за последние сутки, сообщают СМИ.

Извержение вулкана было предсказуемо: за несколько дней до взрыва вулканологи зафиксировали активность Попокатепетля.

«31 января в 00:29 по местному времени прогремел один взрыв», – заявляют в оперативной службе.

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Почти 10 часов спустя Попокатепетль взорвался еще раз. Поскольку извержение сопровождается выбросом пепла и вулканического вещества, специалисты из службы предотвращения стихийных бедствий рекомендуют не приближаться к вулкану. Не исключен еще один взрыв.

Напомним, прежде Попокатепетль проявлял активность в 2020 году.

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