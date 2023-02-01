Второй по высоте вулкан Мексики – Попокатепетль – взорвался дважды за последние сутки, сообщают СМИ.
Извержение вулкана было предсказуемо: за несколько дней до взрыва вулканологи зафиксировали активность Попокатепетля.
«31 января в 00:29 по местному времени прогремел один взрыв», – заявляют в оперативной службе.
Почти 10 часов спустя Попокатепетль взорвался еще раз. Поскольку извержение сопровождается выбросом пепла и вулканического вещества, специалисты из службы предотвращения стихийных бедствий рекомендуют не приближаться к вулкану. Не исключен еще один взрыв.
Напомним, прежде Попокатепетль проявлял активность в 2020 году.
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