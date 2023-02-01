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1 час назад

В 2022 году Серпухов посетили более 1 млн туристов

Вести Подмосковья

В прошлом году в городском округе Серпухов побывало на 100 тыс. человек больше, чем в 2021 году. Такие данные приводит пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В 2022 году Серпухов посетили более 1 млн туристов
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

В новогодние каникулы в Серпухов приехали 172 тыс. человек. В городском округе для них были подготовлены следующие развлечения — действовал Серпуховский историко-художественный музея и другие культурные объекты городского округа. Например, у туристов была возможность посетить Высоцкий мужской монастырь, Соборную гору, Приокско-Террасный заповедник и ферму «Русский страус».

Стоит отметить, что путешествие по достопримечательностям Серпухова является частью программ «Активное долголетие», «Зима в Подмосковье» и «Лето в Подмосковье», то есть отдых доступен всем за бюджетные деньги — от мала до велика.

Ранее «Вести Подмосковья» писали, что конце января 2023 года Мособлдума приняла закон об объединении городских округов Серпухов, Протвино и Пущино. Решение принято «в целях развития этих городов»

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