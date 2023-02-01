В 2022 году Серпухов посетили более 1 млн туристов

В прошлом году в городском округе Серпухов побывало на 100 тыс. человек больше, чем в 2021 году. Такие данные приводит пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

В новогодние каникулы в Серпухов приехали 172 тыс. человек. В городском округе для них были подготовлены следующие развлечения — действовал Серпуховский историко-художественный музея и другие культурные объекты городского округа. Например, у туристов была возможность посетить Высоцкий мужской монастырь, Соборную гору, Приокско-Террасный заповедник и ферму «Русский страус».

Стоит отметить, что путешествие по достопримечательностям Серпухова является частью программ «Активное долголетие», «Зима в Подмосковье» и «Лето в Подмосковье», то есть отдых доступен всем за бюджетные деньги — от мала до велика.