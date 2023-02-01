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2 часа назад

Пара оставила ребенка на регистрации в аэропорту, отказавшись платить за билет

Газета.Ru

Супружеская пара в Израиле оставила ребенка на стойке регистрации в аэропорту, потому что отказалась покупать для него билет, пишет LADBible.

Пара оставила ребенка на регистрации в аэропорту
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как сообщают СМИ, пара пыталась сесть на рейс из Тель-Авива в Брюссель, но у них не было билета для своего ребенка. Родители начали просить работников стойки регистрации, чтобы сына пустили на самолет бесплатно, на что получили отказ. После этого супруги оставили малыша в аэропорту и попытались улететь без него.

Сотрудники аэропорта вызвали полицейских, которые нашли родителей и задержали их. Работники стойки регистрации рассказали, что были в шоке от поступка мужчины и женщины и никогда не видели подобного.

«Теперь в этой ситуации будет разбираться местная полиция», — говорится в сообщении.

Ранее аэропорт Израиля эвакуировали из-за туристов, везших бомбу в качестве сувенира.

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