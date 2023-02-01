Пара оставила ребенка на регистрации в аэропорту

Супружеская пара в Израиле оставила ребенка на стойке регистрации в аэропорту, потому что отказалась покупать для него билет, пишет LADBible.
Как сообщают СМИ, пара пыталась сесть на рейс из Тель-Авива в Брюссель, но у них не было билета для своего ребенка. Родители начали просить работников стойки регистрации, чтобы сына пустили на самолет бесплатно, на что получили отказ. После этого супруги оставили малыша в аэропорту и попытались улететь без него.
Сотрудники аэропорта вызвали полицейских, которые нашли родителей и задержали их. Работники стойки регистрации рассказали, что были в шоке от поступка мужчины и женщины и никогда не видели подобного.
«Теперь в этой ситуации будет разбираться местная полиция», — говорится в сообщении.
Ранее аэропорт Израиля эвакуировали из-за туристов, везших бомбу в качестве сувенира.