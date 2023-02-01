Пара оставила ребенка на регистрации в аэропорту

Супружеская пара в Израиле оставила ребенка на стойке регистрации в аэропорту, потому что отказалась покупать для него билет, пишет LADBible.

Как сообщают СМИ, пара пыталась сесть на рейс из Тель-Авива в Брюссель, но у них не было билета для своего ребенка. Родители начали просить работников стойки регистрации, чтобы сына пустили на самолет бесплатно, на что получили отказ. После этого супруги оставили малыша в аэропорту и попытались улететь без него.