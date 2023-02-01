На пляже в Таиланде россиянка откусила часть пальца туристке из Британии

В пляжном клубе Koh Raham на острове Пханган произошел конфликт с участием туристов из России. Как сообщают тайские СМИ, пара из нашей страны сидела на креслах-мешках в баре. В это время соседние места решили занять женщины из Британии и Германии с собакой. Эта идея не понравилась туристке из России, которую в тексте, видимо, не справившись с настоящим русским именем, называют «Ваварой».

Фото: Tourdom Tourdom

Она вступила в спор с британкой. В происходящее вмешался официант заведения, который разрешил пришедшим гостям занять свободные места. Однако конфликт после этого не утих. Он, судя по описанию, не был только словесным – подруга британки сообщила, что россиянке досталось по голове. Как утверждают источники, после этого она вцепилась зубами в руку обидчицы и откусила той кончик подушечки пальца. К слову сказать, палец оказался средним. Было ли это случайностью либо причиной стал некий жест, не уточняется.

После произошедшего российскую пару остановил наряд полиции. Как выяснилось, при себе у туристов была только фотография паспорта. Их отпустили в отель за документами, предупредив о необходимости явиться в участок. Однако, по словам журналистов, пара не выполнила требования и улетела в Малайзию. Пострадавшая британка в попытках спасти палец сначала получила помощь в местной больнице, а затем отправилась на родину для операции по реплантации.