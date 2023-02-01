Пассажиры приняли роды в поезде "Адлер — Томск"

Пассажиры поезда "Адлер — Томск" приняли роды у женщины, у которой начались схватки. Об этом сообщает паблике "Это Ростов" в социальной сети "ВКонтакте".

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Роды приняли две жительницы Ростова. Одна из них была акушер-гинекологом. Они рассказали, что во время поездки к ним в купе постучался проводник и спросил, нет ли среди них врача. Женщины смогли оказать помощь.

В соседнем купе начались преждевременные роды у одной из пассажирок. Она была на седьмом месяце и направлялась к семье на сохранение, но не успела. Для женщины ребенок стал третьим, у нее в семье растут две девочки. Третьим ребенком стал долгожданный мальчик.