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23 минуты назад

Пассажиры приняли роды в поезде "Адлер — Томск"

Мария Каткова

Пассажиры поезда "Адлер — Томск" приняли роды у женщины, у которой начались схватки. Об этом сообщает паблике "Это Ростов" в социальной сети "ВКонтакте".

Пассажиры приняли роды в поезде "Адлер — Томск"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Роды приняли две жительницы Ростова. Одна из них была акушер-гинекологом. Они рассказали, что во время поездки к ним в купе постучался проводник и спросил, нет ли среди них врача. Женщины смогли оказать помощь.

В соседнем купе начались преждевременные роды у одной из пассажирок. Она была на седьмом месяце и направлялась к семье на сохранение, но не успела. Для женщины ребенок стал третьим, у нее в семье растут две девочки. Третьим ребенком стал долгожданный мальчик.

Как принимают роды в самолете

Женщину с новорожденным малышом передали медикам на ближайшей станции. Ростовчанка отметила, что в будущем планирует приехать на крестины ребенка.

Ранее сообщалось, что стюард «Уральских авиалиний» поделился историей о родах в самолете.

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