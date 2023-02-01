Туристический кешбэк для молодоженов предлагают увеличить

Политолог указал в письме, что в РФ с 2020 года успешно действует программа туристического кешбэка для путешествующих по России граждан, который составляет 20% от суммы затрат, но не более 20 тысяч рублей. Также с осени прошлого года появился кешбэк до 40 тысяч рублей для россиян, которые отправляются отдыхать на Дальний Восток.
Как подчеркнул Орлов, за эти годы такой мерой поддержки уже воспользовались миллионы российских граждан.
Он предлагает ввести и меру поддержки молодоженов, которые выбрали местом проведения медового месяца, — повышенный кешбэк до 50%, но не более 50 тысяч рублей. Воспользоваться такой возможностью могли бы однократно россияне, заключившие брак не позднее чем за 6 месяцев до момента поездки.
В то же время вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что сейчас предложение Орлова неактуально, потому что программа туристического кешбэка не была продлена на 2023 год, и средств в бюджете на нее не предусмотрено. По его словам, сейчас важно вернуть эту программу, чтобы увеличить туристический поток.