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59 минут назад

Туристический кешбэк для молодоженов предлагают увеличить

Мир новостей

Политолог указал в письме, что в РФ с 2020 года успешно действует программа туристического кешбэка для путешествующих по России граждан, который составляет 20% от суммы затрат, но не более 20 тысяч рублей. Также с осени прошлого года появился кешбэк до 40 тысяч рублей для россиян, которые отправляются отдыхать на Дальний Восток.

Туристический кешбэк для молодоженов предлагают увеличить
Фото: Мир новостейМир новостей

Как подчеркнул Орлов, за эти годы такой мерой поддержки уже воспользовались миллионы российских граждан.

Он предлагает ввести и меру поддержки молодоженов, которые выбрали местом проведения медового месяца, — повышенный кешбэк до 50%, но не более 50 тысяч рублей. Воспользоваться такой возможностью могли бы однократно россияне, заключившие брак не позднее чем за 6 месяцев до момента поездки.

В то же время вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что сейчас предложение Орлова неактуально, потому что программа туристического кешбэка не была продлена на 2023 год, и средств в бюджете на нее не предусмотрено. По его словам, сейчас важно вернуть эту программу, чтобы увеличить туристический поток.

Новости путешествий,Юрий Барзыкин,Российский союз туриндустрии,
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