Туристический кешбэк для молодоженов предлагают увеличить

Политолог указал в письме, что в РФ с 2020 года успешно действует программа туристического кешбэка для путешествующих по России граждан, который составляет 20% от суммы затрат, но не более 20 тысяч рублей. Также с осени прошлого года появился кешбэк до 40 тысяч рублей для россиян, которые отправляются отдыхать на Дальний Восток.

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Как подчеркнул Орлов, за эти годы такой мерой поддержки уже воспользовались миллионы российских граждан.

Он предлагает ввести и меру поддержки молодоженов, которые выбрали местом проведения медового месяца, — повышенный кешбэк до 50%, но не более 50 тысяч рублей. Воспользоваться такой возможностью могли бы однократно россияне, заключившие брак не позднее чем за 6 месяцев до момента поездки.