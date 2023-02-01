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8 минут назад

Названы популярные у россиян летние направления в рамках акции раннего бронирования

Вести Подмосковья

Россия, Турция, ОАЭ и Египет вошли в перечень наиболее популярных туристических направлений на лето у россиян в рамках акции раннего бронирования. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказали представители туристической отрасли.

Названы популярные у россиян летние направления
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

«Наибольшим спросом у клиентов «Слетать.ру» из числа предложений, доступных в рамках акции раннего бронирования на предстоящее лето, пользуется Турция. На данное направление приходится 44% заявок от их общего числа по компании. Чуть меньший спрос, практически 38%, приходится на внутренний туризм. Далее в порядке убывания следуют Египет, ОАЭ, Тунис, Мальдивы и другие страны», - поделились в компании «Слетать.ру».

Популярность этих направлений у жителей России на лето подтвердили и в компании Level.Travel. В минувшем месяце отмечен интерес к акциям раннего бронирования, которые предлагают разные туроператоры. Самые востребованные направления – Турция, ОАЭ, Египет. На турецкое направление по сравнению с прошлым годом стоимость туров увеличилась в среднем на 25-30%. Для путешествий по России на летние месяцы бронируется Сочи, также популярны Калининградская область, Дагестан, Санкт-Петербург.

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