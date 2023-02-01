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1 час назад

Правила провоза ручной клади в самолетах могут  измениться

Российская Газетаиещё 1

Ространснадзор совместно с "Аэрофлотом" начнут работу над изменением федеральных авиационных правил (ФАП) в пунктах о провозе ручной клади. Об этом сообщили руководитель ведомства Виктор Басаргин и гендиректор авиакомпании Сергей Александровский.

Правила провоза ручной клади в самолетах могут измениться
Фото: Российская газетаРоссийская газета

Уточняется, что это необходимо, чтобы сделать "единые и понятные для всех измеримые параметры ручной клади", на которые могли бы ориентироваться все авиаперевозчики.

По словам Александровского, которого цитирует РИА Новости, изменения, в частности, требуются для эффективной работы бюджетного перевозчика "Победа", поскольку неоднозначность трактования ФАП в части провоза багажа может стать причиной уменьшения эффективности бизнес-модели перевозчика и, соответственно, к подорожанию билетов.

В правилах планируется зафиксировать минимальные габариты ручной клади, чтобы ни у пассажиров, ни у авиакомпаний не возникало вопросов.

По Федеральным авиационным правилам в редакции от 15 сентября 2020 года установлена возможность для авиакомпаний применять собственные правила по размеру багажа, но указано, что "норма бесплатного провоза ручной клади, установленная перевозчиком, не может быть менее 5 кг на одного пассажира".

При этом ранее Верховный суд вынес постановление, что "Победа" должна изменить правила провоза ручной клади, так как они нарушают федеральное законодательство и ущемляют права пассажиров. Как указано на сайте авиакомпании, размер всех предметов ручной клади, включая приобретенные в аэропорту напитки и еду, не должен превышать 36х30х27 см. При этом ни по количеству вещей, ни по их весу никаких ограничений нет.

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