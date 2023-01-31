Туристов предостерегли от бронирования на сайтах-клонах

Туристическое сообщество обсуждает борьбу с сайтами-клонами, из-за которых страдают не только некоторые гостиницы, но и сами туристы. Редакция TourDom.ru выяснила, чем это чревато и как эту проблему решают отельеры.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Чем популярнее отель, тем больше вероятность, что у него появятся сайты-клоны. Некоторые агентства или туроператоры могут создавать одностраничники со схожим названием, а уже потом передавать данные о клиентах в саму гостиницу. Некоторые отельеры считают такую практику некорректной: отель теряет на комиссии, которую отдаст агенту, и на рекламе, так как зачастую клоны продвигаются за счет органического охвата. «Иногда такой сайт не столько продает путевки в известную гостиницу, а вообще уводит клиентов на сторонние объекты», – говорит председатель правления Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов. Также бывают случаи, когда бронирование не подтверждается в системе и турист попросту теряет свои деньги или возвращает, но не всю сумму.

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«Объектам размещения желательно иметь регистрацию торгового знака. Это полезно, в том числе, и для борьбы с сайтами-клонами», – подчеркнул Богданов. Если товарный знак не зарегистрирован, то эксперт рекомендует озадачиться этим вопросом.

Если отель обнаружил сайт-клон, который создан и поддерживается без согласования с гостиницей, специалист советует в первую очередь подготовить досудебную претензию, отправив официальным письмом. Затем еще одну претензию следует направить в поисковик или другой ресурс, которые размещают информацию.

Следующий шаг – обращение в полицию с заявлением о мошенничестве. В дальнейшем может быть суд. Но, по словам специалиста, большинство проблем решается на первом этапе.

В то же время подобные методы привлечения трафика иногда применяют партнеры отелей, причем они уверены, что действуют в рамках закона. Некоторые специалисты отмечают, что в продажах услуг отеля через промосайт нет ничего криминального, если грамотно это оформить. В частности, прописать в договоре, что разрешается использование товарного знака и части доменного имени на период продажи. Однако недобросовестных компаний, которые намеренно имитируют в оформлении официальный сайт, гораздо больше, и это должно преследоваться законом.