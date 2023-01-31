Пассажир начал кричать после того, как узнал, что авиакомпания потеряла его собак. Мужчина по имени Жоао Паулу де Коста (Joao Paulo de Costa) из Бразилии летел к друзьям в Швейцарию. С собой он взял своих пяти спаниелей, которые возвращались с собачьего конкурса красоты на Филиппинах. В Стамбуле выяснилось, что рейс в Европу был отменен, однако собаки, которых пассажир уже сдал в багажное отделение, пропали.