Назван процент недотягивающих до стандарта «все включено» российских отелей

От 10 до 15 процентов отелей на российских пляжных курортах работают по системе «все включено», но не соответствуют этому уровню. Долю недотягивающих до такого стандарта гостиниц РИА Новости назвали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Специалисты сообщили, что, к примеру, в некоторых отелях Крыма не предусмотрено промежуточного питания, где-то нет алкоголя, что не соответствует стандартам «все включено». Кроме того, не во всех гостиницах есть анимация. «Одна мини-гостиница взяла планку даже выше и указывает, что работает на "ультра все включено", но за заказ еды в номер нужно доплатить», — добавили эксперты туротрасли.

Также представитель одного из российских туроператоров рассказал агентству, что один из пансионатов в Анапе предлагает посетителям только вино и пиво местного производства. При этом выпить алкогольные напитки в гостинице можно с ограничением по времени — с 15 до 18 часов.