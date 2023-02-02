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49 минут назад

Назван процент недотягивающих до стандарта «все включено» российских отелей

Lenta.ruиещё 3

От 10 до 15 процентов отелей на российских пляжных курортах работают по системе «все включено», но не соответствуют этому уровню. Долю недотягивающих до такого стандарта гостиниц РИА Новости назвали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Назван процент недотягивающих до стандарта «все включено» российских отелей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалисты сообщили, что, к примеру, в некоторых отелях Крыма не предусмотрено промежуточного питания, где-то нет алкоголя, что не соответствует стандартам «все включено». Кроме того, не во всех гостиницах есть анимация. «Одна мини-гостиница взяла планку даже выше и указывает, что работает на "ультра все включено", но за заказ еды в номер нужно доплатить», — добавили эксперты туротрасли.

Также представитель одного из российских туроператоров рассказал агентству, что один из пансионатов в Анапе предлагает посетителям только вино и пиво местного производства. При этом выпить алкогольные напитки в гостинице можно с ограничением по времени — с 15 до 18 часов.

Ранее в январе Росстандарт утвердил новый национальный стандарт предоставления услуг по системам «все включено» и «ультра все включено» в гостиницах России. Согласно нововведениям, с 30 июня 2023 года вступят в силу новые стандарты по питанию, оформлению номеров, инфраструктуре, мероприятиям и по другим критериям.

Новости путешествий,Все включено,Росстандарт,Ассоциация туроператоров России,
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