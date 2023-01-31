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1 час назад

Названо количество оформленных россиянами загранпаспортов в 2022 году

Lenta.ruиещё 1

В России в 2022 году было оформлено более 5,4 миллиона заграничных паспортов. Количество выданных россиянам документов называет во вторник, 31 января, РИА Новости со ссылкой на данные ГУВМ МВД РФ.

Названо количество оформленных россиянами загранпаспортов в 2022 году
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно полученной информации, в 2022 году соотечественники оформили 5 413 374 загранпаспорта, в то время как в 2021 году — 3 892 586. Отмечается, что данный показатель за год вырос почти на 40 процентов.

Также в 2022 году значительно увеличилось число оформленных внутренних российских паспортов — их в стране выдали на 558 тысяч больше, чем в 2021-м.

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