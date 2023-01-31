Названо количество оформленных россиянами загранпаспортов в 2022 году

В России в 2022 году было оформлено более 5,4 миллиона заграничных паспортов. Количество выданных россиянам документов называет во вторник, 31 января, РИА Новости со ссылкой на данные ГУВМ МВД РФ.

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Согласно полученной информации, в 2022 году соотечественники оформили 5 413 374 загранпаспорта, в то время как в 2021 году — 3 892 586. Отмечается, что данный показатель за год вырос почти на 40 процентов.