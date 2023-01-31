Росавиация захотела снять все ограничения для одной авиакомпании

В Росавиации обсуждают возможность снятия всех ограничений для белорусской авиакомпании «Белавиа» на полеты в Россию. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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По данным источника, близкого к Минтрансу, ведомство хочет снять ограничения для иностранной авиакомпании по числу рейсов и доступным направлениям в города России. Однако полеты между российскими городами или седьмая свобода неба (международные рейсы) пока не рассматриваются.

Собеседники «Ъ» в крупных российских авиакомпаниях сообщили, что «не усматривают смысла в такой привилегии». По их мнению, спрос на полеты в Минск недостаточный, чтобы увеличивать провозную мощность. Более того, если Росавиация расширит права белорусского перевозчика по седьмой свободе неба, то маловероятно, что откроются рейсы в Грузию — «единственное конкурентное преимущество в географии полетов "Белавиа"».

«В остальном список стран более скудный, чем из России. Из Минска, кроме Грузии и РФ, по данным Flightradar24, перевозчик летает еще в десять стран. Порядка 60 рейсов в неделю совершается в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Сочи и Калининград», — отметили в «Ъ».