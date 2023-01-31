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1 час назад

Туристы стали чаще выбирать для путешествий Еврейскую автономию

Российская Газета

Туристический поток Еврейскую автономную область за 2022 год, по предварительным данным вырос почти на 30 процентов. Число людей, которые решили посетить регион, превысило 32 тысячи.

Туристы стали выбирать для путешествий Еврейскую автономию
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"В том числе 308 человек - иностранные граждане", - рассказал ТАСС заместитель начальника департамента экономики правительства ЕАО Алексей Васильев.

Единственная в России автономная область признана центром еврейской культуры на Дальнем Востоке. Поэтому главное, что привлекает гостей - национальный колорит. Регулярно здесь проводятся Международный фестиваль еврейской культуры и искусства и Фестиваль языка идиш, включающий больше 200 мероприятий.

Среди достопримечательностей ЕАО православные храмы, синагога и музей иудаики в Биробиджане и мемориальный музейный комплекс "Волочаевское сражение" на сопке Июнь-Корань в селе Волочаевка. Интересны гостям региона также курорт в поселке Кульдур, маршруты на Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат и Кульдурский бруситовый рудник.

В 2023 году совместно с соседней Амурской областью планируют разработать промышленный тур, включающий посещение космодрома Восточный и Бурейской гидроэлектростанции.

Новости путешествий,Алексей Васильев,
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