Аэропорт Норильска стал международным

Норильский аэропорт (Алыкель) на севере Красноярского края откроют для выполнения международных рейсов. Соответствующее распоряжение правительства России опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Открыть аэропорт Норильск (Алыкель) для выполнения международных полетов воздушных судов и установить в нем воздушный грузо-пассажирский работающий на нерегулярной основе многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации», – говорится в документе.

Норильский аэропорт введен в эксплуатацию в 1966 году. Воздушная гавань связывает север Красноярского края с другими регионами страны. В настоящее время рейсы из Алыкеля выполняются в 11 российских городов.