Аэропорт в одном из северных городов России стал международным

Аэропорту имени Николая Урванцева (Алыкель) в Норильске присвоили международный статус. Об этом говорится в распоряжении правительства России , которое опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Открыть аэропорт Норильск (Алыкель) для выполнения международных полетов воздушных судов и установить в нем воздушный грузопассажирский, работающий на нерегулярной основе многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации», — говорится в распоряжении.

Представитель аэропорта рассказал, что на данный момент нет никаких планов по полетам за рубеж. В какие именно страны можно будет полететь из Норильска, на данный момент неизвестно.