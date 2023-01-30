Россияне столкнулись с проблемами при получении визы в Китай

«Дозвониться до посольства КНР — тот еще квест. Если набирать номер в первой половине дня, то по консульским вопросам робот рекомендует связываться с 15:30 до 18:00. Но в указанный промежуток говорят, что ответить никто не может, так как время нерабочее», — подтверждают специалисты TourDom.