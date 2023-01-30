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1 час назад

Мир готовится к туристам из Китая

РЖД-Партнер

Официальный Китай продвигает концепцию «каждый несет ответственность за свое здоровье». А это значит, что турист, выезжая из страны каждый гражданин КНР сам несет ответственность за свое здоровье.

Мир готовится к туристам из Китая
Фото: РЖД-ПартнерРЖД-Партнер

В 2019 году, до ввода мер по распространению коронавируса, по разным оценкам по миру путешествовали 146 млн туристов из Китая. Тогда прогнозировали, что к 2030 году эта цифра достигнет 600 млн. человек.

В России китайские туристы, как правило, останавливались в трехзвездочных отелях, а также экономили на ресторанах, но тратили деньги на экскурсии и шоппинг, говорит Майя Котляр, собственница туристического агентства MAYEL Travel.

«Сейчас к приезду китайцев готовятся во всем мире. Например, в моллы Дубая уже вернулись продавцы, консультирующие на китайском языке», - говорит она.

Российские туроператоры еще в 2019 году заявляли, туристов из Китая контролируют не российские компании, а китайские – они не только предоставляли услуги по проживанию и питанию, но и оказывали экскурсионные туры и страховали. В Петербурге, в частности, открывались рестораны и магазины, обслуживающие только китайские группы, которые приводили нелегальным гидам.

В 2023 году туристы из Китая уже подняли цены на отдых в Таиланде. Китайцы очень любят остров Пхукет, говорит Майя Котляр.

«Но это ненадолго. Ориентировочно с середины февраля, после окончания китайского нового года цены должны отрегулироваться», - резюмирует она.

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