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2 часа назад

Шенген становится все более недоступным для россиян в 2023 году

Слово и Дело

Гражданам РФ все сложнее получить шенгенскую визу. На ситуацию обратили внимание специалисты Ассоциации туроператоров России.

Шенген становится все более недоступным для россиян в 2023 году
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В АТОР напомнили о заявлении статс-секретаря — замглавы МИД РФ Евгения Иванова. Тот рассказал, что российским путешественникам запрещен въезд в Латвию, Литву, Польшу, Финляндию, Чехию и Эстонию.

К тому же ужесточились требования к оформлению шенгенской визы. Необходимо оплатить визовые сборы через западные банки или предъявить медицинскую страховку от зарубежного страховщика. Стоимость консульского сбора увеличилась до 80 евро. Сроки рассмотрения документов от граждан РФ постоянно растут. Теперь россиянам выдают шенгенскую визу, как правило, только под даты поездки.

Новости путешествий,Евгений Иванов,МИД России,Ассоциация туроператоров России,
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