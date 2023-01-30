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38 минут назад

В Кисловодске создали туристический маршрут по местам Гайдая

ТАССиещё 1

Туристический маршрут по местам, где снималась первая комедия режиссера Леонида Гайдая "Жених с того света", создали в Кисловодске. Об этом сообщил в понедельник глава города-курорта Евгений Моисеев.

В Кисловодске создали туристический маршрут по местам Гайдая
Фото: ТАССТАСС

"В честь 100-летия со дня рождения Гайдая в Кисловодске создали туристический маршрут по местам, где снималась первая комедия режиссера "Жених с того света", - написал Моисеев в телеграм-канале.

По его словам, бесплатные экскурсии будут проходить по выходным. Их участники побывают в главном учреждении Кисловодска "КУКУ" (Кустовое управление курортных учреждений), познакомятся с историей знаковых локаций фильма - Колоннадой, Каскадной лестницей, проспектом Дзержинского и другими.

"Кинокартина полностью снята в городе-курорте", - добавил глава Кисловодска.

Новости путешествий,Евгений Моисеев,Леонид Гайдай,
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