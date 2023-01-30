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52 минуты назад

В Финляндии создали «летающее такси»

РЖД-Партнер

Новый финский стартап Lygg предлагает компаниям забронировать рейсы через приложение, которое напоминает сервисы для заказа такси, передает портал bb.lv новости финского издания Yle.

В Финляндии создали «летающее такси»
Фото: РЖД-ПартнерРЖД-Партнер

В зависимости от количества пассажиров и продолжительности полета приложение выберет, какая авиакомпания сможет осуществить перелет. Сокращение регулярных рейсов создает для стартапа новые возможности.

Генеральный директор компании FlyMaas oy., разработавшей Lygg, Роопе Кэкяляйнен указывает, что, например, сейчас в Финляндии нет регулярных рейсов в эстонский Тарту, однако потребность в перелетах никуда не делась.

В будущем стартап обещает рейсы из Тампере в Стокгольм и Таллин.

Lygg не осуществляет рейсы сам, а арендует самолеты у разных компаний по мере необходимости.

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