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1 час назад

Эксперты туриндустрии озвучили стоимость путевок из Китая в Россию

Мира Маркина

Как изменится рынок предложений туроператоров и агентств, когда граница с Китаем откроется, спрогнозировали специалисты Лаборатории изучения китайского туризма. Их цитирует РИА Новости.

Эксперты озвучили стоимость путевок из Китая в Россию
Фото: flickr.comflickr.com

По словам директора Лаборатории Полины Рысаковой, туры из Поднебесной подорожают в два раза но станут качественнее.

«Ранее туры продавались за шесть-восемь тысяч юаней (61500 — 82000 рублей) за восемь-девять дней, сейчас — за 12-14 тысяч (123000 — 143000 рублей). Таким образом, путешествия в Россию по стоимости приближаются к поездкам в Европу», — отметила эксперт.

Стало известно, когда китайские туристы вернутся в Россию

Причина роста цен – маленькие тургруппы, высокий спрос, дороговизна авиаперелета и изменения в российском законодательстве. Ведь в период пандемии был принят закон, ужесточающий контроль за оказанием экскурсионных услуг. Следовательно, труд гидов будет дороже и качественнее.

Предполагается, что изменится и контингент туристов. В Россию вряд ли поедут пенсионеры и дети (из-за рисков в связи с распространением Covid-19), зато путешественники настроены исследовать объекты экотуризма, санатории и небольшие города.

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