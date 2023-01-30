Эксперты озвучили стоимость путевок из Китая в Россию

Как изменится рынок предложений туроператоров и агентств, когда граница с Китаем откроется, спрогнозировали специалисты Лаборатории изучения китайского туризма. Их цитирует РИА Новости.

По словам директора Лаборатории Полины Рысаковой, туры из Поднебесной подорожают в два раза но станут качественнее.

«Ранее туры продавались за шесть-восемь тысяч юаней (61500 — 82000 рублей) за восемь-девять дней, сейчас — за 12-14 тысяч (123000 — 143000 рублей). Таким образом, путешествия в Россию по стоимости приближаются к поездкам в Европу», — отметила эксперт.

Причина роста цен – маленькие тургруппы, высокий спрос, дороговизна авиаперелета и изменения в российском законодательстве. Ведь в период пандемии был принят закон, ужесточающий контроль за оказанием экскурсионных услуг. Следовательно, труд гидов будет дороже и качественнее.

Предполагается, что изменится и контингент туристов. В Россию вряд ли поедут пенсионеры и дети (из-за рисков в связи с распространением Covid-19), зато путешественники настроены исследовать объекты экотуризма, санатории и небольшие города.