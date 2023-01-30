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1 час назад

Россиянам станет проще попасть в Китай

Lenta.ru

Россиянам станет проще попасть в Китай — крупнейшая отечественная авиакомпания «Аэрофлот» возобновит полеты в азиатскую страну из Владивостока. О таких планах в понедельник, 20 января, сообщил генеральный директор Сергей Александровский, передает «Интерфакс».

Россиянам станет проще попасть в Китай
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист уточнил, что руководство перевозчика планирует расширить географию полетов в Китай, запустив рейсы из Красноярска, Иркутска, Владивостока и Хабаровска. Точные даты начала выполнения рейсов пока не известны.

Сейчас «Аэрофлот» совершает только полеты из Москвы. В феврале намечено увеличение количества рейсов в Шанхай, Гуанчжоу, Пекин.

«Почти по всем (китайским направлениям — прим. «Ленты.ру») мы сейчас увеличиваемся до трех частот, потенциально рассматриваем увеличение до семи частот, но это будет зависеть от спроса», — уточнил глава компании.

Новости путешествий,Сергей Александровский,Аэрофлот,
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