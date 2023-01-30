АТОР предупредила о дефиците номеров в отелях Абхазии летом

Абхазия на этапе ранних продаж летнего сезона-2023 является одним из самых востребованных направлений на внутреннем рынке. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«Так, по статистике «Интуриста», в сравнении с прошлым годом спрос на туры в Абхазию по акции раннего бронирования вырос в три раза. В Fun&Sun фиксируют увеличение продаж в 2,5 раза, в национальном туроператоре «Алеан» сообщили о 67% росте спроса, в «Дельфине» оценивают динамику по направлению в 60-65% по сравнению с прошлым годом», - говорится в сообщении.
Участники рынка считают, что туристов привлекает комфортное расположение страны, геополитическая стабильность, длительный купальный сезон и привлекательные цены на туры. Номера в отелях при таком спросе закончатся быстро, считают эксперты.
«В Абхазии ограничен отельный фонд и максимум, который может принять регион - это 1,5-2 млн туристов. Этим летом прогнозируем рост турпотока в Абхазию на уровне 20%, а значит, проблема дефицита мест в гостиницах и пансионатах еще больше усугубится», - рассказал вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, слова которого приводятся в материале.
По акции раннего бронирования можно купить туры на лето со скидкой от 10 до 20%. В дальнейшем стоимость путевок вырастет, предупреждают участники рынка.