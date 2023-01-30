АТОР предупредила о дефиците номеров в отелях Абхазии летом

«Так, по статистике «Интуриста», в сравнении с прошлым годом спрос на туры в Абхазию по акции раннего бронирования вырос в три раза. В Fun&Sun фиксируют увеличение продаж в 2,5 раза, в национальном туроператоре «Алеан» сообщили о 67% росте спроса, в «Дельфине» оценивают динамику по направлению в 60-65% по сравнению с прошлым годом», - говорится в сообщении.