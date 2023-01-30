Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+7° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
5 минут назад

Назван топ популярных горнолыжных курортов России

runews24.ru

Российский сервис бронирования Tvil.ru провел исследование о том, какие горнолыжные курорты чаще всего выбирают туристы для отдыха на предстоящих февральских праздниках.

Назван топ популярных горнолыжных курортов России
Фото: runews24.rurunews24.ru

Так, в десятке наиболее популярных направлений оказался и карельский город Сортавала, заняв в данном рейтинге пятую строчку. Путешественники планируют отдыхать там в среднем три дня. Стоимость одной ночи в местных отелях составляет порядка 3700 рублей.

Стоит отметить, что лидером топ-10 стал курорт Красная Поляна, который находится в Краснодарском крае, а второе место занял Архыз в Карачаево-Черкесии. Закрывает тройку лидеров Домбай. Шерегеш оказался на четвертой строчке рейтинга.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители