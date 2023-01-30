Назван топ популярных горнолыжных курортов России

Российский сервис бронирования Tvil.ru провел исследование о том, какие горнолыжные курорты чаще всего выбирают туристы для отдыха на предстоящих февральских праздниках.
Так, в десятке наиболее популярных направлений оказался и карельский город Сортавала, заняв в данном рейтинге пятую строчку. Путешественники планируют отдыхать там в среднем три дня. Стоимость одной ночи в местных отелях составляет порядка 3700 рублей.
Стоит отметить, что лидером топ-10 стал курорт Красная Поляна, который находится в Краснодарском крае, а второе место занял Архыз в Карачаево-Черкесии. Закрывает тройку лидеров Домбай. Шерегеш оказался на четвертой строчке рейтинга.