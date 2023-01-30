Назван топ популярных горнолыжных курортов России

Российский сервис бронирования Tvil.ru провел исследование о том, какие горнолыжные курорты чаще всего выбирают туристы для отдыха на предстоящих февральских праздниках.

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Так, в десятке наиболее популярных направлений оказался и карельский город Сортавала, заняв в данном рейтинге пятую строчку. Путешественники планируют отдыхать там в среднем три дня. Стоимость одной ночи в местных отелях составляет порядка 3700 рублей.