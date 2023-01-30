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1 час назад

Большинство туристических компаний занимаются гринвошингом

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Гринвошинг предполагает, что фирма заявляет о своей экологической позиции и внедрении в работу принципов устойчивого развития без достаточных для этого оснований. Многие недобросовестные компании воспользовались трендом, наметившимся после пандемии: люди в развитых странах стали более ответственно подходить к экологии. И таких компаний большинство. По данным Всемирного совета по путешествиям и туризму, за последние два года почти 60% путешественников выбрали более устойчивые варианты путешествий. В поиске «зеленых» туров сейчас находятся 70% туристов, передает CNBC.

Большинство туркомпаний занимаются гринвошингом
Фото: +1+1

Правда, выбрать по-настоящему устойчивое путешествие очень сложно, говорят эксперты. Например, некоторые отели утверждают, что они относятся к природе с заботой, но при этом в ванных комнатах их номеров есть одноразовые пластиковые бутылочки для шампуней и гелей для душа, что перечеркивает экологичное позиционирование. Специалисты говорят, что есть несколько способов проверить ответственность турфирм и предлагаемых ими гостиниц.

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Во-первых, надо посмотреть на историю компании и отзывы. Во-вторых, проверить, измеряет ли компания свои выбросы парниковых газов. Для этого можно зайти на сайт Декларации Глазго о мерах по борьбе с изменением климата в туризме — там перечислены более 700 организаций, которые согласились активно сокращать свои выбросы. Кроме того, путешественники могут ознакомиться с инициативой Science Based Targets, которая представляет собой партнерство между CDP (Платформа клиентских данных), Глобальным договором ООН, Институтом мировых ресурсов и Всемирным фондом природы. На сайте Science Based Targets есть панель мониторинга, в которой подробно описываются обязательства по сокращению выбросов, принятые более чем 4500 компаниями по всему миру.

В-третьих, у турфирмы должны быть сертификаты о проверке независимыми аудиторами — например, экспертами Глобального совета по устойчивому туризму. Помимо всего перечисленного, заказчик тура может просто задать несколько вопросов менеджеру: в частности, поинтересоваться, использует ли компания возобновляемые источники энергии.

Ранее Plus-one.ru рассказывал, что климатические обещания крупного бизнеса изобилуют гринвошингом. К таким выводам пришли эксперты ООН. В их исследовании приводится список рекомендаций, которым должны следовать коммерческие организации и негосударственные субъекты, чтобы их утверждения были достоверными.

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